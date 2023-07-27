日本前桌球選手福原愛與江宏傑離婚後，便斷聯至今未再聯繫，讓江宏傑決定於今（27）日下午在日本召開國際記者會，福原愛也於凌晨發出聲明，呼籲江宏傑「切勿違反法官的要求」，不過對於福原愛斷聯的行徑，日本網友表示絲毫不能理解，更指出她恐會因為這場記者會，讓受創形象再探谷底。

江宏傑將於今天台灣時間下午2點召開記者會，並由日方律師大渕愛子陪同現身，內容以控訴「福原愛這一年來無法取得聯絡」為主，引來日媒包括《東京體育報》、《體育報知》等大篇幅報導。其實過去江宏傑受訪時就被問及聯繫不上福原愛，是否要直接飛往日本找人，當時他苦笑表示：「必須要先有聯絡」，坦承女方故意失聯。

福原愛遭江宏傑控訴刻意失聯，讓日本網友對她的行徑相當震驚，無法理解為何會做出這般行為，紛紛留言：「這種情況下，我反對福原愛繼續在日本上電視」、「對於做出這種惡劣行為的是日本名人，我對發生這種事情感到相當抱歉」、「雖然實情只有當事者才清楚，但接連報導對福原愛的印象更差了」，但有不少人好奇福原愛與日本知名經紀公司合作，即便形象不佳還是能在螢光幕前露臉，讓人好奇日媒是否會大肆報導此事。

對於兩人為何會走到離婚收場這一步，台灣網友挖出過往福原愛提及的「筆記本」、「懷孕坐機車後座拿衛生紙」等事件，推測是兩人價值觀落差太大，成為5年婚姻畫下句點的導火線。