高雄市殯葬管理處約聘人員郭姓男子於2018至2021年以管理美濃納骨塔的職權之便，向多名民眾收取手續費共16.2萬元。郭男到案後坦承犯行，也繳回不法所得16.2萬元，橋頭地院法官審理後依利用職務機會詐取財物罪，判處郭男徒刑1年10月，褫奪公權2年。緩刑4年，並支付國庫3萬元。

判決書指出，郭男明知道依「高雄市殯葬管理處納骨塔及公墓墓基申請所需資料及流程」規定，受理民眾申請納骨塔位案件時，應就申請人提供之證明文件、填寫美濃區納骨塔使用申請書，且無權向民眾收取任何費用。

但郭男因為個人的貪慾，向申請民眾詐取財物，郭男佯稱可幫忙代繳納骨塔位使用費，向民眾收取費用後，再修改民眾資料，甚至在繳款書上不實勾選「低收入戶」，使繳款金額為0元，藉此吞沒手續費用。總計共有6名民眾受害，郭男的不法所得達16.2萬元。

此案經法務部廉政署南部地區調查組移送橋頭地檢署，檢察官偵查起訴。由於郭男到案後坦承犯行，且繳回犯罪所得16.2萬元，獲得緩刑，但得支付國庫3萬元。可上訴。