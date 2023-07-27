中颱杜蘇芮逼近，氣象粉專指出，杜蘇芮目前呈現雙眼牆結構，正在「眼牆置換」的階段，順利完成後會重新增強，再次達巔峰，「只是等到杜蘇芮完成，很可能準備撞陸地」；未來幾個小時颱風的方向會稍微不穩定、搖搖擺擺，要密切追蹤。

杜蘇芮今天中午12點中心在鵝鑾鼻的西南方約200公里之海面上，向北北西移動，其暴風圈籠罩台灣嘉義以南、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，颱風又出現一點有趣的現象，根據觀測，目前環流結構正在組織調整、重建中，雷達可以看到颱風中心有點像「甜甜圈」，內圈跟外圈相當分明。

粉專指出，初步判斷杜蘇芮正在進行眼牆置換，因此未來幾個小時颱風的定位或方向會稍微不穩定一些、搖搖擺擺，大方向仍是西北至北北西間，仍要密切追蹤。

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粉專表示，眼牆置換過程中，強度會稍微減弱、變醜，但一般情況下順利完成後會重新增強，再一次巔峰，「只是等到杜蘇芮完成了，很可能準備撞陸地啦，就看它能否把握最後時機，再次展現它的英姿！」