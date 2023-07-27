轎車右前輪突然脫落，車上夫妻倆見狀立即煞停，但轎車卡在路中動彈不得。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

熱心員警幫忙通知拖吊業者，並在後方指揮交通，避免追撞交通事故。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄54歲方姓婦女與丈夫日前開車出門，途中轎車右前輪突然脫落，嚇得她丈夫立即煞停，但由於夫妻倆初次遇到此狀況，再加上當時車多造成些許回堵，讓兩人頓時不知所措，所幸當時有員警巡邏經過，主動替他們通知拖吊業者幫忙，並將警車停在轎車後方同時指揮交通，避免追撞發生事故，事後夫妻倆也向熱心的員警道謝。

25日晚間7時許，方婦丈夫駕駛轎車載著方婦，行經新興區中正三路、錦田路口時，右前輪不明原因突然脫落，嚇得方婦丈夫當下急踩煞車，但由於車輛無法再次發動，轎車卡在路中央無法移動，一度讓後方車流發生些許回堵。

當時新興分局中正所員警巡邏時，見到有塞車情形，驚覺有異，再往前開時，發現是有一輛轎車卡在路中央，見到車旁夫妻倆手足無措的模樣，員警立即上前替他們解圍。

員警協助致電給拖吊業者，並且將警車停在轎車後方，同時疏導交通，避免有追撞造成交通事故。不久後拖吊業者前來將轎車拖離，夫妻倆見狀終於度過危機，頻頻向協助的員警道謝；據悉，夫妻倆駕駛的轎車已出廠26年，方婦表示都有定期保養，是否是因零件老舊造成輪胎脫落，將由修車廠維修釐清。