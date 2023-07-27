恆生科技股指數漲3%，成分股普遍上漲，僅金蝶國際小跌不到0.2%。小鵬汽車飆升近34%，漲幅最大；其次為蔚來漲近12%。
小鵬獲德國福斯汽車（Volkswagen）以約7億美元入股近5%，將在中國共同開發與生產電動車。
北京當局發布自動駕駛與車聯網標準體系建設指南，耐世特、敏實、億和、力勁等汽車零件股大漲。
聯準會升息25個基點符合市場預期，以及隔夜反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲2.82%，受此提振，周四香港恆生指數盤中漲1.37%，為19630.20點。國企股(H股)漲近2%，為6677.23點。
恆生科技股指數漲3%，成分股普遍上漲，僅金蝶國際小跌不到0.2%。小鵬汽車飆升近34%，漲幅最大；其次為蔚來漲近12%。
小鵬獲德國福斯汽車（Volkswagen）以約7億美元入股近5%，將在中國共同開發與生產電動車。
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