恆生科技股指數漲3%，成分股普遍上漲，僅金蝶國際小跌不到0.2%。小鵬汽車飆升近34%，漲幅最大；其次為蔚來漲近12%。

小鵬獲德國福斯汽車（Volkswagen）以約7億美元入股近5%，將在中國共同開發與生產電動車。

北京當局發布自動駕駛與車聯網標準體系建設指南，耐世特、敏實、億和、力勁等汽車零件股大漲。

福斯7億美元入股 小鵬汽車股價飆近三成
美升息近尾聲 00720B淨申購爆108億元
廣告收入大躍進 Meta Q2財報優預期
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