聯準會升息25個基點符合市場預期，以及隔夜反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲2.82%，受此提振，周四香港恆生指數盤中漲1.37%，為19630.20點。國企股(H股)漲近2%，為6677.23點。