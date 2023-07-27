中國航運榮譽董事長、世界大同文創公司董事長彭蔭剛，去年在報紙刊登「致美國眾議院議長裴洛西女士」信件，文章談及裴洛西到台灣訪問，一般台灣民眾的看法，但立委王定宇竟在個人臉書以「屠夫之子」等用詞加以批判，彭認為涉及妨害名譽，向台北地院提起刑事自訴，控告王涉嫌誹謗罪，台灣高等法院駁回上訴，判王無罪確定。

長期關注兩岸關係發展，曾呼籲蔡英文總統要確保台灣民眾安危， 強調「台灣要和平，兩岸不能打仗」的航運界大老彭蔭剛，去年7月26日 自費在報紙刊登全版信件廣告，內容是致函裴洛西，再次強調兩岸和 平的重要性。

彭說，他是居住在台北的中華民國國民，近年美國國會對台海之安 全，給予台灣的支持，大家也深表感謝。但身為一位老百姓，大家擔 心的是因為裴洛西的來訪，使兩岸局勢製造更嚴重的緊張，甚至發生 擦槍走火的事件。

不料，7月27日王定宇在其臉書，竟以「屠夫之子」、「附和中國 恐嚇台美關係」、「中共的應聲蟲」、「滾蛋」等用詞批評及辱罵彭蔭剛。

彭蔭剛認為，他在信件中的文字內容，沒有提及自己的父親，也未提及自己是海基會的董事，更沒有替中國大陸威脅台灣的意思，王定宇的用詞煽動而沒有根據，且言論經過其他電子媒體傳播，已損害他 的名譽，因此到台北地方法院提起刑事自訴。

台北地方法院一審及高院二審認為，經綜衡整體事件脈絡及全部客觀情狀，並權衡王的言論對彭的名譽、人格尊嚴之影響，與王所欲維護之公共利益結果，彭的人格名譽權保障應退縮於王的言論自由保障之後，判王無罪確定。