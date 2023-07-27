颱風杜蘇芮帶來豪大雨，台東縣長饒慶鈴今天早上視察應變中心主持工作會報。（蔡旻妤攝）

颱風杜蘇芮帶來豪大雨，台東縣長饒慶鈴今天早上視察應變中心主持工作會報。（蔡旻妤攝）

颱風杜蘇芮帶來豪大雨，台東多處是土石流警戒區，目前收容324人。台東縣長饒慶鈴27日再次視察應變中心主持工作會報，指示各單位及各鄉鎮公所應該加強裝備整備不鬆懈，尤其發布為紅色警戒管制區土石流潛勢區的村里，請務必撤離疏散作業。

杜蘇芮颱風應變中心第3次工作會報今日上午9時召開，由指揮官饒慶鈴縣長主持，副縣長王志輝、祕書長盧協昌、消防局長管建興、縣府各相關單位主管及所有編組單位主管及代表參與，並逐一說明目前災害情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒。有1位民眾跌倒受傷，自行就醫，目前已離院。

發布土石流大規模崩塌潛勢區黃色警戒共3處、紅色警戒共2處，座落於延平、大武、金峰鄉，土石流潛勢溪流黃色警戒119條、紅色警戒43條、共開設收容所22處，總計收容324人。

饒慶鈴表示，按照氣象資訊來看，台東地區可能逐漸脫離暴風圈，不過，颱風後西南氣流帶來的豪大雨，預計會對台東造成影響，尤其是延平到大武地區的山區更要嚴防豪雨，因此，各鄉鎮市皆不可輕忽颱風的威脅。

另外，土石流潛勢溪流範圍內地區的部落與村莊必要時進行預防性撤離，以及對於各鄉鎮市土石流潛勢區域，或是曾經有造成傷害的地區，應該要有所預防及掌握，另外，台東地區到晚間仍有雨勢偏大情況發生，尤其是山區可能引發坍方、落石等災情，若無必要請勿外出。

會後饒慶鈴前往昨日因強降雨宣洩不及，造成積水的台東市中興路2段了解災情，台東市長陳銘風、當地光明里長曾淑美均到場關心，台東縣政府建設處副處長馬志安說明，縣府預計將於明年在當地辦理改善側溝及連接管(由全家中興店到蘭州街間)，以及新建雨水下水道等2項工程，工程經費約700萬元。