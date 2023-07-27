中颱杜蘇芮還沒走，後面又一個颱風來勢洶洶，中央氣象局表示，台灣東南方海上有一熱帶性低氣壓正在發展，預估明晨增強成第6號颱風「卡努」，路徑往西北方向北上，下周二、三（8月1、2日）最接近台灣北部，若暴風圈較大，不排除發布颱風警報。

氣象局表示，第6號颱風「卡努」預計明晨生成，將北上往沖繩、台灣北部海面方向前進，以路徑來看，離台灣最近的時間點在下周二、三，如果颱風暴風圈較大，強度足夠的話，可能為北部帶來風雨，不排除發布颱風警報的可能性。

中颱杜蘇芮部分，氣象局表示，今天將通過台灣海峽南部，今天白天花東、恆春半島持續有雨，且山區有局部大豪雨或超大豪雨，午後颱風進入南部，降雨加劇。

氣象局表示，今晚到明晨颱風通過澎湖西南方海域，東部、南部、中部都有雨，離颱風最近的澎湖、金門今晚到明晨風雨最強，明天白天颱風抵達福建，台灣本島有機會解除陸上颱風警報。