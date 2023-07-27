金曲歌王施文彬出道多年，和江蕙合唱《傷心酒店》紅遍大街小巷，他近日與秀蘭瑪雅在年代《那些年。那些歌》宣傳新專輯《有歲》。施文彬說，前3年因為疫情沒地方唱歌，所以原本熱衷的副業「遊戲實況主」意外成為主業，目前YouTube電玩頻道超過8萬多人訂閱，堪稱為電競教父。

施文彬當年與江蕙合唱《傷心到何時》、《傷心酒店》因而進入演藝圈，發行過的專輯得獎無數，但特別的是他的電玩資歷和他的演藝人生一樣精采。他在《那些年。那些歌》表示，自己從小就很愛打電動，因為家裡沒有其他兄弟姊妹，媽媽又忙於工作，所以只有樂器跟電玩陪伴他成長。他2007年得到金曲獎最佳台語男歌手獎後，沒有全力投身於音樂，而是毅然決然跑去遊戲公司上班，令眾人跌破眼鏡。

施文彬說，以前小時候打電動打得再好，大人也覺得沒什麼用，但其實電競是很專業的領域，也是未來的趨勢之一，所以他才成立電競協會推動立院修法，可說是台灣電競展業的重要推手之一。在前三年的疫情期間，施文彬無法上通告，所以他轉而全心投入遊戲實況主的身分，每天上網開台，累積不少忠實粉絲，最後在節目中與秀蘭瑪雅談到一起組隊打怪的「廝殺過程」，兩人激動的話閘子停不下來，令陳國華笑說，電玩果然能讓人常保年輕。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。