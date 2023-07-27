美國國會眾議院監督次級委員會（House Oversight subcommittee）周三（26日）召開關於不明飛行物（UFO）問題的聽證會，3名退役軍人在聽證會上就UFO現象作證並警告說，相關目擊事件屬於國家安全問題，而美政府對此過於保密，為此他們推動美議員呼籲政府對UFO現象相關研究增加透明度。

綜合《CNN》、《美聯社》等多家外媒報導，美前海軍飛行員格雷夫斯（Ryan Graves）和退休美海軍指揮官弗沃爾（David Fravor）都作證說，他們在軍隊服役時目睹了UFO。美國前空軍情報官員格魯施（David Grusch）指認，美國政府掩蓋對「不明空中現象」（UAP）的研究。

報導提到，美國政府將這些不明原因的目擊事件定性為UAP，並在近年來發布了有關這些案件的報告。其中一些不明物體仍然沒有得到解釋，而另一些則被歸因於「氣球或氣球實體」，以及無人機、鳥類、天氣事件等。

格魯施說，美國政府不僅掌握有關UAP的資料，而且還擁有據稱是「非人類」飛行員的遺骸。然而，當格魯施被追問時，他明確表示這是別人告訴他的，他沒有第一手資料。格魯施還說，美國可能自20世紀30年代以來一直關注著「非人類」的活動。

當被問及為什麼UAP是美國國家安全威脅時，弗沃爾談及他曾於2004年目睹不明飛行物並稱，「我們面對的技術比我們擁有的任何技術都要先進得多。」

作證人和幾位美國議員抱怨稱，與不明目擊事件有關的信息被美國政府過度保密。共和黨籍的田納西州聯邦眾議員柏謝特（Tim Burchett）說「這是政府透明度的問題...我們不會把小綠人（一種對可能存在的外星生物的描述）或飛碟帶到聽證會上…我們只是要弄清事實。我們將揭開掩蓋真相的面紗，我希望這只是更多聽證會的開始。」

對此，五角大樓否認了格魯施關於「掩蓋真相」的說法。一位國防部發言人表示，調查人員並未發現「任何可驗證的信息，以證實過去或現在存在任何關於持有或逆向工程外星物質計劃」的說法。該聲明並未提及那些沒有被懷疑是外星物體的不明飛行物。

這不是格魯施第一次爆料美國政府隱藏不明飛行物。他6月5日曾透露，美國政府正秘密開展一個回收外星飛船的項目，美國國防部持有外星飛船殘骸，並正試圖修復「非人造的高技術航太器」。 6月6日，五角大樓不明空中現象研究辦公室回應了格魯施的爆料。該辦公室發言人在發給《福斯新聞》的電子郵件中表示，「經五角大樓不明空中現象研究辦公室調查，沒有任何可靠證據能夠證實，（美國政府）曾經或正在開展的任何項目中，有過持有外星（航太器）構件，並對其進行逆向工程的情況。」