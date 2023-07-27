正值暑假旅遊旺季，碰上颱風橫掃東部，造成花蓮縣境交通受阻，有部分旅客趕在颱風前離開花蓮，原排定的旅遊行程如賞鯨等活動都無法出航，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，估計全花蓮旅館住房率從8成掉到只有2到3成，因颱風天災，除扣掉轉帳手續費，依觀光局規定退住宿費全額，慶幸是颱風未直接登陸，也歡迎颱風過後再來東部旅遊。

杜蘇芮颱風大雨狂炸花蓮縣，對外交通持續受到影響，包括台8線東段關原至太魯閣口、台9線蘇花路廊，台11線海岸公路、台11甲光豐公路、台23線東富公路、台30線玉長公路南安路段，都預警性封閉禁行。今天早上，東線鐵路也暫時停駛。

此外，暑假熱門活動，花蓮市東大門觀光夜市、吉安鄉知卡宣親水公園、鯉魚潭紅面鴨等觀光設施都暫停營業或休園，遊客因此提早返程。

張琄菡表示，暑假平均住房率約有8成，這兩天颱風來襲，掉到只有2到3成，前兩天退房有5到6成，其中3到4成延期到8月再來玩。她說，颱風雖然風雨大，其實很多旅宿業者慶幸颱風不是在花蓮登陸，否則直衝，飯店設施損失恐怕會更慘重。

張琄菡表示，颱風的關係旅客無法前來，扣掉轉帳手續費，依照觀光局規定退住宿費全額，說明後有部分旅客保留訂房，等颱風過後再來玩。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦指出，觀察今年有不少人選擇出國旅遊，但這次颱風來襲仍有7、8成退房，建議同業以友善的態度對待客人，不要扣訂金，盡量退全額，留下好口碑。

賞鯨業者呂世明說，颱風來前，25日到28日因海象不佳，這4天就取消16個航班，一個航班約100人次來看，就少了1600人次的收入。因明天仍無法開船，已聯繫客人中，全額退費，保險金則自行吸收，碰上颱風也是無奈。