台中市神岡區圳前里崎溝橋周遭每逢大雨溢堤都讓居民擔心不已，經立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍爭取逾2年，近日改善工程順利發包，27日會勘說明工程進度。（潘虹恩攝）

楊瓊瓔說，軟埤仔溪、崎溝橋工程成功發包，預計將崎溝橋增長至25至26公尺並增高橋高約1公尺，讓水流可以順利通過河道。（潘虹恩攝）

台中市神岡區圳前里崎溝橋跨越軟埤仔溪河道上方，串聯河道兩側交通，然崎溝橋長度與高度不足，護岸也不夠高，每逢大雨溢堤造成水患，令在地居民擔心受怕。經立委楊瓊瓔與台中市議員羅永珍爭取逾2年，近日工程順利發包，27日會勘說明工程進度，預期有效改善水患。

居民多次向楊瓊瓔陳情水患問題，指出每逢颱風、豪雨造成淹水，田地都會跟著流掉，損失慘重。只要半夜聽到雨聲都會爬起來巡田，就怕一早起來田地都不見。林先生也表示，他早期是在河畔附近的養鵝人家，每逢大雨淹水，逾千隻鵝隻隨著水流而去，常常上游在流、下游在抓，但也只能抓一隻是一隻。雖然現在沒有養鵝了，但是該地水患終於可以改善，相當高興。

楊瓊瓔與羅永珍27日邀集三河局、水利局及多位地方里長等相關單位會勘崎溝橋現場，說明工程進度。楊瓊瓔表示，軟埤仔溪、崎溝橋工程成功發包，第一期工程經費近5000萬左右。崎溝橋長目前為16公尺，預計規畫增長至25至26公尺，並增加橋高約1公尺，另外也會針對軟埤仔溪護岸進行加高與新建，讓水流可以順利通過河道，避免水流外溢，預期建成後未來25年內洪水不再溢堤。

三河局局長張稚煇說，目前整治工程分為三期，總經費約1.68億，第一期經費約4969萬元，預計今年9月施工、明年底可以完工；第二、三期工程部分涉及用地取得，待治理計畫通過審核，將辦理徵收價購，會積極和市府合作爭取盡速通過，讓第二、三期工程也順利完成。

楊瓊瓔說，軟埤仔溪流經豐原到神岡的豐洲里、神州里、溪州里再流入大甲溪，下雨時上游沖刷夾帶大量石塊，流至崎溝橋段又遇河道縮減，造成水患甚至導致土地流失，居民常擔心的夜不能寐，她聽到陳情都相當不捨，未來居民終於不用再擔心。