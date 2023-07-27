翁嘉壕（中）說，會同相關單位到現場看發現是草皮枯萎，維護廠商覆蓋新的草皮上去，但可能草沒有「長」起來，又枯萎變成這邊缺一塊、那邊缺一塊。（吳建輝攝）

生命禮儀管理所長劉世平表示，後續將會要求維護廠商加強看管，避免造成民眾不必要的誤會。（吳建輝攝）

烏龍！彰化縣社頭鄉代會副主席翁嘉壕接獲民眾陳情，位在朝興公墓的祖墳遭盜墓，草皮東缺一塊、西缺一塊，翁嘉壕27日會同警方、社頭鄉生命禮儀管理所等單位到現場勘查，發現是烏龍一場，初步了解應是天氣導致草皮乾枯，並沒有深度挖掘跡象，研判並非盜墓。

民眾向翁嘉壕陳情表示，日前他帶著鮮花素果到朝興公墓祭拜父親，沒想到看到墳墓上草皮就像被挖走一樣，相當難看，且不只他們家的這樣，沿路上看到很多墳墓也都像是被挖過一樣，擔心許多人受害，因此才向翁嘉壕陳情。

翁嘉壕表示，日前民眾打電話給他時，心情相當低落，直說怎麼好好的墓怎麼變成這樣，明明都有請人維護，讓他相當難受，擔心被盜墓會影響家裡，也擔心是不是有什麼「指示」，讓民眾很慌恐，他趕緊通知相關單位到現場會勘，才發現是烏龍一場。

翁嘉壕說，當地警方沒有接獲相關報案，會同相關單位到現場看發現是草皮乾枯，維護廠商覆蓋新的草皮上去，但可能草沒有「長」起來，又枯萎變成這邊缺一塊、那邊缺一塊，所幸並非民眾以為的盜墓，不然在這麼純樸的鄉下，恐怕引起更大恐慌。

生命禮儀管理所長劉世平表示，經現場勘查確認應該是最近天氣炎熱，造成草皮乾枯，維護廠商有補植的動作，但可能維護不當又再次乾枯，後續將會要求維護廠商加強看管，避免造成民眾不必要的誤會。