超過30名阿美族人27日以跑步方式造訪竹北市公所，透過歌謠吟唱報訊息。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣Makapahay原住民豐年節8月5日將在竹北水圳公園登場，今年首度移師都會城區舉辦，希望藉由竹縣首都竹北市匯聚人潮，讓更多人認識傳統原民文化。超過30名阿美族勇士及族人，27日上午率先以跑步方式造訪竹北市公所，透過歌謠吟唱及舞蹈表演進行傳統勇士報訊，並致贈象徵對首長最高禮遇、情同一家人的情人袋給市長鄭朝方，盛邀全民參與豐年節活動，共同感受豐收喜悅。

阿美族勇士一早穿越竹北中正西路，精神奕奕跑抵竹北市公所，接著吟唱傳統歌謠報訊息。新竹縣原住民青年協會創辦人法隆伊佑表示，早年因通訊不發達，部落族人便透過前往臨近鄉鎮公所向長官報告豐年祭活動，並盛邀出席同慶豐收，而從部落跑步到鄉鎮公所途中會行經許多部落，因而沿途邀請其他部落共襄盛舉。

Makapahay是阿美族語，意思是「最熱情、最美麗、最活潑、最能表現力與美」，表達對朋友的讚美與問候，鄭朝方表示很開心第3屆Makapahay原住民豐年節特別移師到竹北舉辦，第1次在都會區舉辦，意義非凡。而竹北是多元文化匯聚地，透過不同文化交流，也顯現這一座進步城市對於原住民文化重視與尊重的體現。

法隆伊佑表示，舉辦Makapahay原住民豐年節，希望能帶領從小在都會區長大的年輕族人重視及認識屬於自己的文化，大家從領唱和聲開始學習，同時也學習傳統跳舞，人數從一開始10人，到現在邁入第3屆，每年豐年節前夕，已有許多年輕人主動籌備策畫系列活動。往年都在竹東舉辦，今年首度移師象徵新竹縣首都的竹北市舉辦，期盼吸引更多人認識、進一步喜愛原住民文化。

Makapahay第3屆原住民豐年節第1次在竹北原汁原味呈現，活動內容包含氣勢磅礡的勇士進場、舞蹈表演、趣味拔河比賽、親子2人3腳，以及原民歌手現場演唱等，8月5日邀請市民朋友到竹北水圳公園同樂，親臨體驗豐年節的傳統文化精神與樂趣。