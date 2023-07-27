8月18日推出繼《熊麻吉》和《熊蓋毒》後最新話題作品《復仇狗聯盟》，大家都說狗狗是人類最好的朋友，但是如果有個狗主人是個大混蛋呢？如果是這樣，復仇狗聯盟就該集結了。《復仇狗聯盟》顛覆了觀眾熟悉以及熱愛的狗狗電影，導演是喬許格林鮑姆（《瞎趴姐妹》），編劇是丹佩羅（《偷情大丈夫》、《美國高中破壞公物事件》），他也是這部電影的製片。「我超愛狗狗，也是狗狗電影的大粉絲。」

編劇丹佩羅說：「雖然如此，我通常都會編寫風格偏向黑色幽默的喜劇片，所以我總是在尋找一些既定的刻板印象，然後透過惡搞的手法打造一個充滿惡趣味的限制級作品。」好萊塢近年來陸續推出許多大灑狗血、劇情超催悲外加超催淚的『狗狗電影』，像是《為了與你相遇》、《狗狗的旅程》和《為了與你相聚》，再加上改編經典動畫的『真狗版』《小姐與流氓》以及《101真狗》的前傳電影《時尚惡女：庫伊拉》，所以現在也該是顛覆和惡搞這種類型片的時候了。

威爾法洛表示，《復仇狗聯盟》其實是一個關於友情、愛、失落以及生命的電影。「這部電影充滿惡趣味和爆笑喜劇橋段真的是創意無窮、腦洞大開。」威爾法洛說：「這部電影惡搞的程度真的無上限，真的會讓觀眾看到從來沒有看過的戲份。儘管如此，片中仍然有非常感人的時刻，尤其是雷吉雖然一直以來都以樂觀的角度看待其實是一個很可怕的處境，但是牠最後還是從牠的狗狗朋友身上學會真實世界到底是怎麼樣，而且和這些好麻吉建立堅固的友情和組成一個家庭，這一點真的超感人的，而且這也是牠努力爭取到的。」

威爾法洛很興奮能夠和這部電影優秀的配音演員合作，他發現他和傑米福克斯之間的配音過程，對於他們捕捉這些角色的性格和能量非常有幫助。「當我們能夠盡量在同一間錄音室錄音，就會讓彼此的表演更精彩。」威爾法洛說：「我們總是你一句我一句地互相鬥嘴，不但讓我們的錄音過程變得生動活潑，而且也充滿了樂趣。傑米的反應超快的，我的角色雷吉其實很天真，所以能夠對從傑米的角色嘴裡說出來的那些低級事情做出被嚇呆的反應真的超好玩。」