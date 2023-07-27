中央研究院經濟研究所27日發布「2023年臺灣經濟情勢總展望之修正」，民間消費為支撐今年經濟成長的主要支柱，預計下半年民間消費成長率仍有5個百分點以上，但受到第一季實質GDP年成長率-2.87％，外需仍趨疲軟，因此2023全年的實質經濟成長率預測向下修正至1.56％，較2022年12月下旬估測的2.41％，減少0.85個百分點。

中研院經濟所兼任副研究員林常青代表總體經濟預測小組報告時指出，基於商品終端市場需求疲弱，全球貿易成長放緩，進出口貨品上半年年增率皆大幅下降，雖然審慎評估商品輸出入下半年減幅可望縮少，電子新品拉貨也帶給出口一點點曙光，服務輸出入口亦可望逐漸回溫，但是「復甦訊號還在等待！」

林常青表示，目前出口看到「比較微弱」的曙光，是來自是消費電子新品的拉貨，但需求是慢慢呈現，中研院經濟所此次發布的2023年全年實質經濟成長率預測1.56％「比較中庸」，不是各機構最低，因為有些來自全球經濟稍微回溫的「強一點訊號」，且第四季沒有上調的像其他機構高，因為第四季不是傳統出口旺季。

中研院經濟所預估下半年民間消費將穩健成長，2023全年實質民間消費成長率達5.77％，對GDP貢獻有2.115％，遠大於外貿的-0.823％。林常青指出，疫情解封以來民間消費一直欣欣向榮，若加上國外觀光客來台正在加把勁，可望對全年經濟注入更大的動能。

「經濟走勢將像『佐冰淇淋的熔岩蛋糕』」，林常青說，蛋糕上頭的冰淇淋象徵「外部需求冷」，基底蛋糕則是內需的代表，本身是熱的，預期隨著第四季的來臨，外部需求可望漸漸回溫，冰淇淋漸漸融化，和基底蛋糕的味道相互融合，成為真正美味的「冰淇淋融岩蛋糕」。

對於總體經濟各項數據，中研院經濟所就物價方面分析，考量國際大宗物資價格走勢下降，商品類價格漲幅收斂，預估2023全年PPI成長率為-1.15％；CPI成長率則會因餐飲與娛樂等服務需求續增，全年2.11％，仍高於通膨目標2％。

除了進出口上半年嚴重衰退，中研院經濟所認為，已影響到企業投資步調轉趨保守，第一季實質民間投資成長率轉為年減2.16％；製造業第一季國內固定資產增購額年減3.24％，其中機械雜項設備年減6.92％，因為金屬機電、機械設備與景氣連動高，大環境一不好，廠商就會壓抑投資，因反映最為較劇烈。

對於下半年景氣，來自全球經濟景氣前景尚充斥著各種不確定性，林常青指出，將抑制企業投資需求，考量物價及高基期因素，預估2023年實質民間投資年減2.80％；在政府及公營事業延續推動公共建設投資下，預估2023全年實質固定資本形成年增率為-1.71％。