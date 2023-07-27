天成文旅繪日之丘為鼓勵民眾利用暑假平日出遊，自8月1日起至8月31日止推出「回嘉悠遊平日升等微別墅輕逸客房」，凡周一至周四入住精緻客房每房每晚2,899元起，免費升等至輕逸精緻客房，二人同行等同每人每晚僅需1,450元即可享受微別墅的獨立寬敞空間。另推出開學前玩一波住房優惠，於八月指定日期入住，8月7日至8月10日、8月15日至8月17日、8月22日至8月24日及8月28日至8月31日，全房型享官網優惠價再8折，回嘉玩透整個夏日，盡享暑期好時光。

「回嘉悠遊平日升等微別墅輕逸客房」優惠另依房型規定入住人數提供隔日早餐，舒適的輕逸雅緻客房不僅能夠保有旅途的安全性與隱私性，還能轉換空間生活，開啟愜意漫遊的度假旅程，另外每日可免費使用七樓星空童樂室，超過50種以上的古早味零食、糖果、餅乾與飲料任旅人挑選，手足球檯、飛鏢機、SWITCH各式遊戲機、兒童超跑俱樂部、嘟比碰碰車，滿足童心未泯的美好想像，讓身旁的忙碌暫時放下，舒緩情緒壓力氛圍，享受愉悅的假期時光。