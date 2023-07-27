2023「昆山媽祖盃」海峽兩岸青少年女子快投壘球邀請賽27日開打，昆山台商協會長孫德聰出席開幕式致詞。（朱紹聖攝）

台北市雙園國中女壘隊總教練蔡瑜君（左）與女壘隊長蕭丞媛在場邊合影留念。（朱紹聖攝）

2023「昆山媽祖盃」海峽兩岸青少年女子快投壘球邀請賽開幕式出現三太子表演娛樂，與在場參賽的年輕球員們互動熱烈。（朱紹聖攝）

2023「昆山媽祖盃」海峽兩岸青少年女子快投壘球邀請賽27日開幕，6名「三太子」現場表演娛樂，背景音樂響起「愛拚才會贏」的電音歌曲。（朱紹聖攝）

「讚美主，哈雷路亞。喔！讚美主，哈雷路亞」，大陸江蘇昆山的慧聚慢速壘球公園場邊，響起台灣常聽到的鼓勵加油聲，在異鄉聽來格外親切。

2023「昆山媽祖盃」海峽兩岸青少年女子快投壘球邀請賽由江蘇省台商慢速壘球聯盟、昆山媽祖文化交流協會主辦，27日正式展開，將於28日進行決賽，來自兩岸的國中女壘隊總計12隊互相切磋琢磨。

該邀請賽從2011年舉辦第一屆至今已有12年的歷史，從原本的320名大陸台商參加，發展到2021年第十一屆時，更有來自兩岸約560名選手參與。本屆則有兩岸近300名球員、裁判、工作人員共襄盛舉。

首場比賽於早上7點半開打，由新北市福營國中壘球隊與台中市東山高中國中部壘球隊捉對較勁，最終旗鼓相當打成平手。同時進行的另一場比賽，則是由江蘇無錫錫山區青少年業餘體育學校以7：0的成績大勝江蘇儀征市實驗中學壘球隊。

上午9點，活動舉行開幕式，昆山台商協會長孫德聰等人出席。6名「三太子」現場表演娛樂，與在場的年輕球員們互動拍照，背景響起「愛拚才會贏」的電音歌曲，場上瞬間「台」味十足。

孫德聰在致詞時表示，女子壘球是我們的強項，在奧運和國際比賽上，無論是大陸隊或台灣隊都能拿到非常好的成績。很高興有機會讓兩岸的小朋友一起在這裡切磋聯誼。

孫德聰說，昆山是台商高度聚集的地方，有將近10萬台灣同胞，5800多家台資企業在此投資設廠。我們也希望兩岸的小朋友告訴親朋好友，多來昆山走走，看看台灣同胞過得好不好，宣傳台商在這裡的經營結果，而我們賺了錢也沒忘記回饋鄉里。

台北市雙園國中女壘隊總教練蔡瑜君首次率隊來昆山參與邀請賽，但在疫情前便曾帶隊到上海移地訓練兩個禮拜。她在場邊向本報表示，希望讓學生們多出來看、多出來學，除讓大家看看下個年度將面對的台灣對手，同時也了解大陸對手的程度。

談及兩岸青年壘球的異同，蔡瑜君認為，對岸在選拔人才上很優秀，「身材都比較高大」，但相對來說，台灣孩子接觸棒球的機會多，比較有觀念，對棒球知識的吸收快且豐富，是一項優勢。

台北市雙園國中女壘隊長、目前就讀國三的蕭丞媛則是第一次來到大陸。她表示，此次想要看大陸的對手怎麼打球。當被問及來大陸之前有什麼樣的期待，她靦腆地回答說，「就只是想打球」，要以平常心應對接下來的比賽。