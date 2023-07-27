中鋼8月盤價順利止跌上漲，主要是跟隨亞洲主要鋼廠盤價止跌回穩的步調。但由於中鋼上個月的盤價跌幅較大，有下跌趕底的意圖出現，因此月盤價可以上漲的空間也較其他亞洲鋼廠大，但最終盤價僅小漲開出，顯示中鋼對盤價的上漲仍抱持相當謹慎的態度，復甦初期不願將價格過快拉升影響到下游的獲利及接單能力。

不過中鋼8月盤價仍開出平高盤，市場價格可望帶動止跌回升。但價格回溫，需求仍須市場景氣帶動，才能進一步提升營運狀況。中鋼本周公布6月合併盈餘，6月營收創今年次低紀錄，單月更出現稅前虧損，營運表現僅勝過今年1月。

鐵礦砂價格自今年4月以來持續在每公噸110美元附近整理，價格已經回到2023年初的水準，未來走勢多空因素交錯。法人認為，未來影響鐵礦砂價格主要關注兩大要點，其一就是俄烏戰爭後重建需求帶來龐大的鋼鐵需求量。看好烏克蘭的重建需求可抵消部份大陸房地產的需求下滑，拉升鋼鐵原物料的需求量；其二就是大陸房地產需求何時可以止跌回升，從交易面來看，大陸的房地產交易已經逐漸落底，但由於房屋庫存量仍大，且消費者的信心不足，加上恆大地產的巨額負債等因素，可能影響未來房屋新開工面積的水準，不過大陸政府可望持續適時調整優化房地產政策。