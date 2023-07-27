金門大橋驚傳有民眾發生落海事件！1名80歲李姓老翁自昨(26)日清晨5點多騎乘機車出門外出後即未返家，家屬擔憂報案；警方搜尋發現李姓老翁之機車遭停放於金門大橋上人行道上，經多方查證並調閱監視器後，研判極有落水之可能，目前已請海巡署及消防局等單位全力搜救中。

警方表示，金城分局金寧分駐所昨日晚間20時許，接獲李姓老翁家屬報案指稱，昨日清晨5時騎乘機車外出後即未返家，因擔心颱風將至，可能遇有危險，故請求警方協助；金寧分駐所警方受理後隨即啟動協尋，於金門大橋（湖下往烈嶼方向）自行車及人行道上尋獲老翁所騎乘之機車，經調閱大橋附近監視器，初步研判有落水之可能。

警方為求謹慎，除出動警力於金門大橋周邊尋找外，亦通知海巡署、消防局等單位積極搜救中，但因杜蘇芮颱風外圍環流影響，海上風浪過大，影響搜尋任務，截至目前仍未尋獲。警方表示，在天候狀況允許下，仍將持續協助搜尋。