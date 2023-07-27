杜蘇芮颱風逼近，高雄市長陳其邁27日視察沿海地區包含永安、梓官及楠梓等區，視察較低窪地區的抽水站及移動式抽水機。陳其邁說，為保障民眾的生命財產安全，並將颱風可能造成的災變損失降到最低，必須確保各項抽排水設施能正常發揮防汛功能。

陳其邁首先到永安區新港里6鄰，察看移動式抽水機的運轉情況。過去，永安新港里因地勢低窪，一旦遇到大雨無法迅速宣洩，就會面臨水淹困擾。近年來，水利局積極做排水改善工程，但仍有部分低窪區域需要搭配抽水機加速排水。因此，水利局靈活運用移動式抽水機做抽排，並機動調整設置位置，應對可能導致積淹水的情況。

接著，陳其邁至梓官區的典寶溪出海口下游與梓官南側的中正路抽水站視察。水利局說明，由於典寶溪排水進入梓官後，該地區沿岸較低窪且排水條件不佳，梓官蚵仔寮地區過去常有積淹水情況。

因此，水利局於2018年興建了中正路抽水站，並已在2020年完工啟用，目前站內設置3台每秒2立方公尺的抽水機，總抽水量達每秒6立方公尺。盼在這次杜蘇芮颱風來襲，該抽水站能發揮效用防止該區域淹水情況的發生。

陳其邁還到楠梓區的右昌抽水站視察，該站主要用於改善楠梓右昌地區靠近益群橋與後勁溪等低窪區域的排水問題。