苗栗縣竹南鎮假日之森沙坡崩塌嚴重，原有自行車步道已經毀損。（立委陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮假日之森沙坡崩塌嚴重，影響原有自行車步道安全。（立委陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

農委會主委陳吉仲月前親赴沙坡崩塌現場會勘。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森海灘是被苗栗縣政府公告為海上運動專區，但因現有沙岸持續被海水淘空，造成海岸後縮，假日之森的濱海森林前緣沙坡持續崩塌，立委陳超明日前邀集二河局、縣府等單位再次會勘，縣府一度提出以沙腸袋固沙計畫，但被質疑會嚴重影響民眾運動休憩功能，目前，民間傾向以中央二級海岸防護計畫，採防風林或是植栽定沙方式進行。

竹南鎮假日之森沙灘因衝浪愛好者蔡岳達等人多年推動，現在已成為苗栗縣內唯一的海上運動專區，整年吸引來自各地的海上運動玩家前來玩衝浪、立槳、風浪板及風箏衝浪等運動。同時，苗栗縣政府積極向交通部觀光局爭取，設立竹南後龍濱海風景特定區，包括龍鳳漁港、親子之森、假日之森及長青之森等海岸森林綠帶都納入風景特定區範圍，成為竹南海岸重要觀光休憩場域。

近幾年，假日之森濱海森林臨近海岸部分沙坡，因遭海水持續淘空下方沙灘積沙，造成沙灘持續後縮，沙坡持續崩塌，原本苗栗縣政府文觀局興建的一條木造自行車步道，也因而崩塌毀損，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明都到場會勘過，鍾東錦指示縣府提案送內政部營建署爭取補助固沙護坡。

日前，陳超明邀請水利署二河局長楊人傑、林務局新竹林管處副處長劉忠憲及苗栗縣政府官員到場會勘，楊人傑按照掏空的速度與情形，建議分為短期與長期方式處理。為能減緩掏空現況且確保民眾安全，未來防護工作將依照縣政府擬定的海岸防護計畫進行。目前該計畫正由營建署審查，短期會先以漁港清淤海砂進行回填，也會依照海岸防護計畫來找相關中央與地方單位提出更具體、有效的應變方式。

縣府曾經提出在沙灘上設置地工沙腸袋來護灘的評估，但經眾人在場討論，蔡岳達提出沙腸袋會嚴重妨礙海上運動民眾，並且使得景觀大大扣分。蔡岳達並建議，沙岸掏空應該要納入龍鳳港南堤風力發電機座設置，是否造成突堤效應？以及外海離岸風力發電機群對於海流影響的具體數據資訊，希望縣府能協調風電業聘請專業單位，調查風場附近海流流速觀測數據，以釐清風力發電機群是否造成近岸、沿岸流速增強及流向改變影響掏沙。

會勘最後決定，朝向以與自然共存的方向努力，不再增設人工硬體建設，避免再造成突堤效應，不會採用設置消波塊和水泥護堤類工程，轉而向中央爭取二級海岸防護計畫資源，朝向以防風林或是植栽等定沙方法進行。