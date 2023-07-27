花蓮縣文化局圖書館啟用迄今逾40年，文化局考量建物老舊，結構安全有疑慮，加上使用機能無法符合當代需求，歷經4年的選址、爭取經費等過程，決定原地重建，整體工程去年10月完成發包後，明將正式拆除舊有館舍，待8月完成後，預計在2026年以全新面貌陪伴地在鄉親沈浸在書海中。

文化局圖書館於1982年完工啟用，陪伴無數縣民成長，乘載許多地方記憶，館舍卻隨時代演變不敷使用，包括地面樓板面積不符合縣級圖書館標準、館舍管線老舊有漏水問題、館內設施無法滿足當代需求，且建物不符合現行耐震規範有安全疑慮，文化局決定重建。

文化局原先選6個基地規畫建蓋新館，經多次與地方討論，考量縣民使用習慣及文化園區整體規畫，最終決定原址重建，去年10月完成工程發包，據文化局官網資料顯示，總工程經費逾10.52億，其中中央補助佔9成，其他則是縣府自籌款。

文化局新圖書館以縣圖書總館規模規畫設計，樓地板面積約1.3萬平方公尺，為地下1層、地上4層的建物，其中地下1樓為停車場、機房及嬰幼兒閱讀區，1樓為多功能大廳、雜誌報紙區、樂齡區，2至4樓則是開架閱覽，不過2樓還有多媒體視聽區、電腦網路區、青少年閱讀區、討論區、會議室等，3樓則有自修室、多功能展演中心（黑盒子劇場）等。

文化局將在明天辦理舊館拆除及新館動土儀式，預計8月10日完成舊建物的拆除作業，新館則預計在2026年完工。

文化局考量民眾工程期間借書無處去，去年底陸續將34萬冊館藏搬遷至一旁的演藝堂地下1樓，並在今年1月成立「臨時圖書館」，提供文化局及東區資源中心書庫、24小時預約取書櫃及還書箱、自助借書機、閱讀50席位、13鄉鎮預約取書等服務。