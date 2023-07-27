《2023年1-6月中國遊戲產業報告》27日發布。報告顯示，今年1-6月，大陸國內遊戲市場實際銷售收入規模為1442.63億元（人民幣，下同），同比下降2.39％，環比增長22.2％，市場回暖趨勢明顯。中國音數協遊戲工委主任委員張毅君表示，預計下半年將會出現較為強勁的觸底反彈，大陸遊戲產業正逐漸走出低谷，呈現上升態勢。

中國國際數字娛樂產業大會（CDEC）在上海浦東召開，張毅君在會上發布上述報告。

張毅君指出，收入同比下降的主因，是用戶消費意願及消費能力1至4月尚未恢復;進入5月後儘管市場收入出現較大增幅，仍無以抵消此前降幅。按此趨勢運行，預計下半年將會出現較為強勁的觸底反彈。

報告顯示，同期，大陸遊戲使用者規模為6.68億，同比增長0.35％，達到歷史新高點。今年1至6月，大陸自主研發遊戲國內市場實際銷售收入1217.84億元，同比下降2.25％，環比增長24.5％。

此外，報告稱，今年1至6月，美、日、韓仍為大陸移動遊戲主要海外市場，占比分別為31.77％、19.65％和8.50％。德、英、法三國合計占比也已接近10％。來自中東、拉美、東南亞等海外新興市場則繼續保持上升勢頭。

而海外營收排前100位的自研移動遊戲中，策略與角色扮演類占比合計超過50％；射擊和休閒類占比分別為8.79％和8.44％。儘管策略類占比仍居首位，但居於次席者與之差距已連年縮小。前三位合計收入占比也從去年超過70％，降至今年上半年的不足60％。

至於，今年1至6月，大陸電競市場實際銷售收入644.76億元，同比增長1.2％，電競行業正在走出疫情低谷。可以預期，即將舉辦的杭州亞運會，將會為電競市場錦上添花。

張毅君表明，面對充滿挑戰的下半年，仍需提振行業信心，全力服務國家文化強國和數位經濟發展戰略，積極應對國際競爭中的各種挑戰，推動大陸遊戲行業邁向規範化、精品化、多元化和國際化的新高峰。