2023年最恐怖的鬼片A24《鬼手鬼手 請開口》以邪門降靈遊戲題材驚嚇全球，藉由靈媒屍體的斷手招鬼，比碟仙、錢仙更令人毛骨悚然，劇情結合時下年輕人喜歡派對遊戲跟手機社群中毒的元素，被讚為「21世紀最恐怖的鬼片代表」。

新秀導演是澳洲知名的雙胞胎網紅丹尼菲利浦跟麥可菲利浦，他們的YouTube 頻道走恐怖荒誕路線，擁有近700萬訂閱用戶跟十幾億次的點閱率，曾被「澳洲金融評論報」評為全國最具文化影響力人物第五名，排在澳洲女星妮可基嫚之前，這次在電影發揮創作所長獲得大成功，還將執導經典格鬥遊戲〈快打旋風〉電影版。

年僅30歲的導演兄弟，8歲就拿家人的攝影機揪鄰居拍恐怖短片，自學電影製作技巧，走玩命的中二路線：「哈利波特vs星際大戰」、「在路上開著裝滿水的汽車」、「麥當勞叔叔變身電影《牠》小丑大開殺戒」內容充斥迷因、血漿、武鬥等瘋狂元素。為了首部電影的主導權，他們拒絕了大公司的贊助，儘管主演是一票新演員、拍攝預算不超過450萬美金，但他們發揮創意，在故事、運鏡、剪輯、特效都讓人耳目一新。

為了讓觀眾更加融入劇情，特別找來《駭客任務》、《金鋼狼》團隊來打造逼真的鬼妝跟傷妝，加上演員演技嚇得影迷哇哇叫，連史蒂芬史匹柏、史蒂芬金、山姆雷米、溫子仁、喬登皮爾等大師級的人物跟團隊都想搶先一睹《鬼手鬼手 請開口》魅力所在。

曾經是小屁孩的兩位導演跟很多年輕人一樣都喜歡做一些瘋狂的事，像這次拍攝前，他們特地帶了「安娜貝爾」等一些受詛咒的鬼娃娃去《厲陰宅》鬼屋過夜，希望「撞鬼」一下，搜集資料。

導演們藉由《鬼手鬼手 請開口》投射自己年輕時的瘋狂行為，自嘲一些危險的行為，總在事後才發現自己離死亡有多近：「我們看過一支影片，一位青少年因為好奇心嘗試毒品，躺在地上抽搐，但身旁每個人卻只拿著手機拍攝並且嘲笑，這個畫面嚇到我們。」這個事件也啟發他們在劇本設計招靈遊戲，隱喻一些年輕人因為上癮而沉迷在吸毒等危險裡，希望警惕大家。