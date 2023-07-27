杜蘇芮颱風侵台第2天，台南市3座水庫集水區降雨不如預期，3座水庫26日至27日上午為止，各僅降下約10毫米雨量，南水局表示，將持續觀察颱風對水庫的效益。

台南市睽違2187天放颱風假剛引爆話題，27日上午卻風雨微小，民眾期待颱風雨為南部水庫解渴恐無法如願。

中央氣象局原本預估颱風可為南部山區帶來600至900毫米雨量，台南市3座主要水庫26日一整天雨量都是個位數，南水局統計26日至27日上午為止，曾文水庫共降下9.9毫米雨量、烏山頭水庫降11毫米雨量，南化水庫降11.4毫米雨量，3座水庫降雨量都不如預期。

截至27日中午，曾文水庫蓄水率17.87％、烏山頭水庫72％、南化水庫93％。除了南化水庫用水無虞，曾文與烏山頭合計蓄水率25.19％仍偏低。

南水局表示，颱風27日下午仍影響南台灣，將持續監控觀察集水區雨量與入流量，盼颱風雨為曾文、烏山頭水庫帶來實質效益。