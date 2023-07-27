獵豹身手矯健，是狩獵高手，但沒想到，在巨鱷的血盆大口下，卻不堪一擊。

據《每日郵報》（Daily Mail）26日報導，南非私人「超越復育」（&Beyond Phinda）自然保護區的1頭獵豹在毫無警戒的狀況下低頭喝水，但潛伏水中的大鱷卻一躍而上，緊緊咬住牠的脖子，瞬間將牠猛拽下水。

儘管這頭獵豹的母親和手足都在現場，但只能保持警覺，遠遠看著眼前發生的一切。只見這頭獵豹瘋狂掙扎，可是由於大鱷飛快地下潛，好將牠溺斃，因此恐怕是凶多吉少。慘的是，岸上不斷傳出獵豹的母親和手足絕望的吼叫聲，但卻無濟於事。

獵豹以驚人的奔跑速度而聞名，牠們主要靠追逐來捕獵，最高時速可超過120公里，是世界上跑得最快的動物。不過，到了水裡，牠們就算跑得再快也沒用了。