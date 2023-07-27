國泰全球品牌50 ETF基金(00916)基金經理人李翰林說明，市場除了關心科技巨頭營收及獲利表現外，也留意AI產品是否開始對企業營收帶來實質影響，以及AI相關資本支出，因為這被視為輝達、超微等AI上游供應商的業績指標。

Google母公司Alphabet歷經先前連四季獲利下滑後，最新財報顯示，受惠於廣告收入復甦與雲端業務成長，上季獲利183億美元，營收也成長7%達746億美元。其中Google廣告營收與雲端服務，分別貢獻581億美元與80億美元，雲端業務更繳出28%的年成長，亮麗表現帶動Alphabet盤後一度大漲超過7%。李翰林分析，從Google上季表現可證明既有業務已站穩腳步，未來將有更多餘裕可投入AI發展，並以此擴大營收。

微軟也於25日發布最新財報，上季營收年增8%至562億美元，每股獲利由去年同期的2.23美元，向上增至2.69美元，雙雙優於市場預期，但Azure雲服務收入增速從前一季的31%放緩至27%，當日盤後交易下跌逾3%。儘管如此，李翰林表示，截至7/25，微軟今年以來已上漲46%，更在7/18創新高達359.49，且微軟日前於合作夥伴大會上宣布，未來企業用戶使用Microsoft 365的AI功能Copilot，將收取每月30美元訂閱費，有望助攻營收成長，將AI商機於客戶端變現。

仰賴數位廣告收益的Meta，最新財報超乎市場預期，營收較去年同期成長11%至近320億美元，除了受惠於廣告市場回溫，AI技術也助攻廣告投放更精準，Meta亦調高第三季財測，激勵盤後股價勁揚近7%。Meta執行長祖克伯表示，AI將是Meta短期的重點，因此今年、明年的資本支出將投入強化AI實力的基礎建設投資。AI狂潮亦伴隨著AI泡沫化的疑慮，隨著三大巨頭財報優於預期，AI晶片龍頭輝達、超微也將在8月公告財報，業績、展望是否如市場預期般樂觀，即將見真章。但李翰林表示，目前AI仍為投資主軸，有望持續引領資金進駐，若擔心個股有漲多修正風險的投資人，也可以透過ETF布局、分散風險，建議可鎖定聚焦市值大、具行業地位優勢與品牌力的企業相關ETF，參與美國科技龍頭的成長。