馮惠宜／台中報導

台中北屯區再現馬路上鈔票滿天飛情景！第五分局四平派出所25日中午時午突然有兩名男子陸續拿大把千元大鈔進派出所，指稱在環中路與長生巷口有人沿路掉落大把千元現金，沒多久焦急的失主要衝到派出所報案指稱在環中路掉落現金；原來51歲李姓男子用塑膠袋裝20萬現金要給廠商，卻因故遺失，雖然只找回18萬元，但已是萬幸。

台中市第五分局四平派出所7月25日中午陸續有兩名男子29歲羅男、43歲林男拿大把千元大鈔進來派出所，稱於環中路與長生巷口有人沿路掉落大把千元現金，員警依規定受理拾得物後，立即調閱路口監視器尋找失主。

過沒多久51歲李男也著急衝到派出所報案，稱在環中路掉落20萬元現金，由於警方調閱監視器已發現失主是用透明塑膠袋裝現金，以及失主行車路線，經核對後證實失主為李男無誤，立即將現金發還李男。

經了解李男從潭子騎乘機車經過環中路，帶著新台幣廿萬元現金要給廠商，因為現金放口袋沒放好才會沿路讓紙鈔在路上飛，等驚覺錢不見時，回過頭已經找不到，所幸遇到2位善心民眾幫忙撿錢歸還，雖然只撿回18萬元，但李男已經很感激，非常感謝善心民眾拾金不昧與警方的協助。

警方呼籲民眾若有提領大筆現金，請小心謹慎放在手提袋或是機車置物箱，避免遺失，同時提醒民眾如有撿到拾得物，請盡快送到派出所，以免涉及侵占罪。