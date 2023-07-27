杜蘇芮颱風來襲，交通部公路總局目前對9處山區道路進行預警封閉，另有2處道路出現災情或中斷，呼籲民眾在颱風期間非必要不要進入山區。

公路總局指出，目前針對台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~171K＋500、花蓮縣秀林鄉台8線114K＋600~120K＋500、花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K、花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K＋500、花蓮縣秀林鄉台8線120K＋500~184K＋500、花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K＋400、高雄市桃源區台20線93K~98K＋700、高雄市那瑪夏區台29線11K~23K、屏東縣三地門鄉台24線27K＋400~38K等9處路段進行預警性封閉。

道路災阻為台東縣海端鄉台20線171K＋500~198K＋500（利稻至初來），初步清查181K等3處坍方阻斷通行。道路災情則有台東縣大武鄉台9線411K富山橋土石泥流堆積，採單線雙向通行。

公路總局強調，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。