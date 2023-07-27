新任副院長胡竹生博士，將持續帶領同仁發揮跨領域的優勢與專長，激勵其投入不設框架的研發，讓工研院成為產業創新的活水源頭。（工研院提供／邱立雅竹縣傳真）

工研院27日舉辦布達典禮，宣布8月1日由協理胡竹生擔任工研院副院長一職，並兼任院長室下設的淨零永續策略辦公室主任。加入工研院15年來，建立優秀研發團隊、培育新創公司、力行市場導向研發，對工研院有重大貢獻，他也自我期許能讓工研院成為產業創新的活水源頭，強化台灣產業的國際競爭力。

胡竹生為美國加州大學柏克萊分校機械工程博士，專精於智慧製造、電動車、自駕車、機器人等技術研發。自美返台後，進入國立陽明交通大學任教，培育高階人才，成績蔚然。2008年時加入工研院，歷任技術總監、技術顧問、組長、機械所所長、協理，深耕智慧製造、電動車、自駕車、機器人的技術研發，推動產業升級，對我國智慧製造貢獻卓著。

工研院董事長李世光表示，新任副院長胡竹生博士，15年來帶領團隊精進機電整合技術研發、將科研結果落實於新創事業，以及產業合作共創價值，研發成果及營運績效表現優異。擔任協理期間，兼任淨零永續策略辦公室及智慧綠能載具推動策略辦公室主任，也以全院高度的思維整合跨域技術，協助產業持續創新轉型。未來期許胡竹生能以技術深度、跨領域的經驗，充滿創意，實事求是的管理風格，來解決產業、社會的問題，為產業再創新局。

工研院院長劉文雄指出，胡竹生於工研院有3大重要貢獻：首先是建立優秀的研發團隊，在機器人、無人機領域多次獲得全球百大科技獎（R＆D 100 Awards）、消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）等國際獎項，更曾帶隊出國比賽拿下杜拜國際無人機競賽（Drone X Challenge）冠軍。其次是培育新創公司，胡竹生加入工研院以來，已培育達11家新創公司，包括台灣第1家自行研發的外骨骼機器人團隊、台灣市占6成的充電樁業者、百分百Made in Taiwan的機器人皮膚供應商等，為台灣發展新產業奠定技術基礎。最後是力行市場導向研發，建立差異化且具國際水準的創新技術，讓工研院來自企業的收入倍增，這是非常不容易，也是最重要的。

劉文雄表示，近年在淨零排放趨勢下，智慧科技、綠能載具都是達成目標的主要途徑，這些不僅需要前瞻技術研發，也非常需要跨域整合能力，因此，期望借重胡竹生的專業知識及管理才能，帶領產業建構新興價值鏈與商業模式，邁向淨零永續，引領工研院以創新科技帶動產業價值，落實產業化發展。