天氣熱手搖飲料店生意超好，一名網友分享，他去某間飲料店買「去冰」的飲料，結果發現飲料還是一堆冰，詢問店員後，對方竟說要講「完全去冰」才是沒有冰塊，讓他聽了超級傻眼，引起網友討論，不少苦主傻眼崩潰喊＋1。

一名網友近日在PTT上發文分享，去家附近新開的飲料店買飲料，點了「去冰」飲料，拿到後卻發現飲料還是有一堆冰塊，忍不住詢問店員怎麼會這樣，結果對方卻慢悠悠的說「要說完全去冰，才是完全沒冰塊喔！」

原PO表示，他本來只是好奇而已，聽到這樣的解釋，他差點就飆出一句國罵，「完全去冰」這種神奇的說法，到底是哪一間飲料店發明的？

貼文引起網友討論，「有夠低能，那去冰字面上的意思到底是啥」、「不知道是台灣人邏輯有問題，還是國語有問題」、「愛玩文字遊戲」、「去掉冰塊還有冰塊，這是什麼意思」、「之前去點去冰，還是有半杯都是冰」、「以後會不會點熱的才不會看到冰塊」、「史詩級去冰」。

另有網友為飲料店平反說，多數的茶飲是熱的，除非客人點的是溫的或熱飲料，否則多數去冰飲料裡還是會加冰塊，因為適量的冰塊融化在茶飲中，可以讓茶的溫度降下來變成涼的，不過通常只加很少量的冰塊，一下下就會融化掉。