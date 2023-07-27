苗栗縣後龍鎮水尾社區牽罟活動30日在水尾灘登場，老牽罟師父帶著大家體驗牽罟。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾社區將舊時牽罟路重新彩繪打造成牽罟小路。（謝明俊攝）

苗栗縣後龍鎮水尾社區將舊時牽罟路重新彩繪打造成牽罟小路。（謝明俊攝）

苗栗縣內目前僅存3個社區仍保留了傳統牽罟活動，後龍鎮水尾社區牽罟班是最具規模的一個，每年都會舉辦大型牽罟活動，吸引許多民眾前來體驗。今年的牽罟選在30日上午在水尾沙灘登場，主辦的水尾社區牽罟班還特別安排民眾體驗在沙灘挖文蛤，水尾里長梁清文歡迎大家同來體驗傳承牽罟。

水尾社區因濱海都是廣闊的沙灘地型，以往村民都以牽罟方式來撈捕海產補充食物，或是變賣現金貼補家計，但隨時代演變至今，懂得牽罟的老輩漁民日益淍零，全苗栗縣目前僅剩後龍鎮水尾、大山及竹南鎮天文里等社區仍保存著牽罟班，傳承這有百年歷史的經濟文化活動。

水尾社區牽罟班也面臨人力淍零的境況，過去多年都因縣府全力請託下，平均年齡高達7、80歲的牽罟班阿伯阿婆們勉力演出，但從去年起，在水尾里長梁清文及水尾社區發展協會理事長方建忠等人的全力推動下，中生代的水尾里民紛紛加入牽罟班，全力傳承這項漁村文化。

梁清文等人並向農委會漁業署、水保局等單位爭取經費，將村內過去牽罟班抬罟網至沙灘的小路，彩繪打造成牽罟小道，並利用貨櫃屋重新打造過去存放曝曬罟網的罟寮，設置影音體驗區讓民眾了解牽罟是如何進行，並打造一艘新罟筏及罟網，要讓民眾實際體驗牽罟。

今年牽罟活動將在30日上午登場，主辦單位除了讓民眾共同體驗牽罟外，還安排民眾在牽罟現場沙灘上現挖文蛤，挖到的文蛤都可以自行帶回家煮食，梁清文歡迎大家同來參與，讓牽罟文化維繫下去。