杜蘇芮颱風來襲，雖然高雄市目前還沒有明顯風雨，但高市府仍不敢掉以輕心，除了整備防颱應變作業，也針對在山區及土石流潛勢區居民執行撤離工作，目前已完成撤離3155人，至於部分未撤離民眾，區公所將加強巡視工作，希望減少災情發生。

高市府民政局表示，各區公所已完成撤離3155人，包括那瑪夏、桃源及茂林及六龜、甲仙等預防性撤離141人，另土石流潛勢區保全戶杉林等13區撤離3010人，其他公所4人，各公所將密切注意颱風動向，嚴守崗位，做好萬全準備，減少災情損害。

高市府民政局指出，桃源區已經發布16條土石流黃色警戒，雖然依照防災法僅勸離當地居民，還並未到強制驅離的狀況，但目前16條土石流黃色警戒有可能發生災害地區的民眾都已經全數撤離，他們會特別注意3個原民區的防災動態，目前桃源撤離人數749人、那瑪夏1079人、茂林305人。

高市府民政局說明，目前有危險性地區的孕婦、洗腎患者都已撤離，而六龜、甲仙等地有部分民眾抗拒撤離，但由於還未到強制驅離的階段，只能持續與居民溝通勸離，針對尚未撤離的民眾，區公所將加強巡視工作，希望降低災情發生機率。