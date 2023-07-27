曲艾玲斜槓在YT開節目。（艾迪昇傳播提供）

曲艾玲除了活動主持、開留學補習班，現在又斜槓當起YouTuber，開YT頻道節目《Chu's Bright Future》，邀請各領域來賓，暢談親子教養與教育問題。最新一集找來史丹佛學士、哈佛碩士的親哥哥Peter上節目，討論美國華人父親和台灣父親的教育觀差異，她也爆料哥哥國中開學就因種族歧視，被30多人揍，令她十分心疼。

2人節目中分享下一代在美求學，各自最擔憂的事情，曲艾玲擔心物價上漲，讓求學路大不易，Peter回憶當年考上史丹佛大學，父親只對他說：「我是公務員，供不起你念這個學校，請你換別家念。」Peter不願放棄，只能硬咬牙，靠獎學金、借貸、打工，分3路金流，籌出自己的學費。Peter自己則憂心下一代會面臨的種族歧視問題。

曲艾玲透露哥哥在升上國中開學的第一天，竟然就被30多人輪番挨揍，沒有特別的原因，只因為那天是「打亞洲人日」。Peter解釋種族歧視的問題一直都存在，但像是哈佛、史丹佛等名校，情況會比較舒緩，因為一流學府會希望學生組成如同交響樂一般，校園中有各種不同多元人種。

Peter的2個女兒都在美國矽谷求學，學校集中全美最頂尖的菁英，有的學生高中就在美國太空總署見習，有的國中已經在教大人程式語言，如此高強度的競爭環境，讓女兒備感壓力，面對女兒的焦慮心情，Peter開導：「不用管別人，最重要的是發掘自己的興趣與強項，並努力朝那個方向前進。」

他解釋美國大學看重的是個人的真實性，要有自己的夢想，不要強求複製別人走過的路，也藉此勉勵有志在美求學的學生。《Chu's Bright Future》每周三晚間9點於YouTube上線最新一集。