臺鹽營收主要來自內銷、占比高達99%，少量鹽品、保養品、清潔用品、包裝水等外銷大陸等地區。並將進行土地活化、降低閒置產能、積極辦理七股遊樂區興辦計畫；綠能發展方面則將興建自有太陽能電廠，擴大再生能源事業佈局。

臺鹽除經營自有品牌外，也跨足外銷、代工版圖，目前已有具備TAF國際認證實驗室，17項INCI國際創新原料認證、5項國際發明獎、超過1000項劑型與配方研究、13項TAF認證檢測技術、食品化妝品雙領域認證及為國內唯一鹽品重金屬檢測認證等優勢條件，具一條龍產銷製程服務能力。

臺鹽七股鹽場是台南知名遊樂景點，近日通過土地開發許可審議，臺鹽計劃斥資4.7億元，將園區面積擴大5倍至20.6公頃，並新增遊客遊憩活動及住宿餐飲等相關服務設施，未來也可為公司增加新的業績動能。

為搶攻暑假旅遊商機，七股鹽山推出一系列鹽工手作DIY活動，場內最受歡迎的「石板天日曬鹽」活動，提供民眾復古鹽工裝，用迷你收鹽用具體驗收鹽樂趣。