邁凌周三股價重挫近13%，收在29.61美元。慧榮在美國掛牌股票大漲25.19%，收在65.35美元。
邁凌去年5月同意以現金加股票方式收購全球NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮。這項交易價值接近40億美元。
慧榮的主要客戶包括鎧俠（Kioxia）、美光、三星、SK海力士、威騰電子（Western Digital）和長江存儲等。
邁凌表示終止併購協議的原因包括某些交易條件未能實現或無法實現，以及慧榮科技正在處理協議中所定義之重大不利事件，並嚴重違反交易中的聲明、保證、契約和協議。
美國晶片製造商邁凌（MaxLinear）宣布取消以近40億美元收購台灣IC設計公司慧榮科技（Silicon Motion）的交易。
邁凌周三股價重挫近13%，收在29.61美元。慧榮在美國掛牌股票大漲25.19%，收在65.35美元。
邁凌去年5月同意以現金加股票方式收購全球NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮。這項交易價值接近40億美元。
慧榮的主要客戶包括鎧俠（Kioxia）、美光、三星、SK海力士、威騰電子（Western Digital）和長江存儲等。
邁凌表示終止併購協議的原因包括某些交易條件未能實現或無法實現，以及慧榮科技正在處理協議中所定義之重大不利事件，並嚴重違反交易中的聲明、保證、契約和協議。
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