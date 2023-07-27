烏克蘭官員今天說，烏軍正在南部逐步推進，並將接收1700架攻擊與偵察無人機，協助反攻俄羅斯部隊。

路透社報導，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）說，烏軍正在南部被俄軍占領的梅利托波爾（Melitopol）和亞速海（Sea of Azov）濱海城市伯德揚斯克（Berdyansk）取得進展，並在東部成功襲擊被占領的巴赫姆特（Bakhmut）地區。

俄羅斯自2022年2月開始大舉入侵烏克蘭，占據了烏克蘭南部和東部大片領土。烏克蘭今年夏天展開大規模收復領土的行動，但在對抗俄軍盤據的陣地時，進度緩慢。

馬里亞爾還提到烏軍在東南部的成果，例如在斯塔羅馬約斯克（Staromayorske）周圍，這座村莊位於烏克蘭今年夏天在頓內茨克（Donetsk）地區奪回的村子聚落附近。

馬里亞爾說，烏軍在東部持續擊退俄軍向庫皮揚斯克（Kupiansk）和利曼（Lyman）進發的攻勢；烏克蘭去年收復了這兩地。

馬里亞爾表示，巴赫姆特南側的克利什基夫卡（Klishchiivka）、庫爾久米夫卡（Kurdyumivka）和安德里伊夫卡（Andriivka）等村莊一帶爆發了激烈戰鬥。巴赫姆特在連月血腥戰鬥中幾乎化為廢墟，目前由俄軍控制。

儘管西方國家持續提供軍事支援，烏克蘭軍方官員仍認為，俄軍在火力、坦克和兵源上皆有優勢。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，有1700架無人機正前往前線協助進攻。（實習編譯：顏愉容/核稿：曾依璇）