颱風杜蘇芮外圍環流挾帶巨大雨彈襲擊花蓮，累計雨量相當可觀，未料今天花蓮在地Line社群出現一支有趣的影片，一群球隊學生，見花蓮市美崙田徑場斜坡入口有大量水流，猶如「小型滑水道」般，紛紛上前玩耍、戲水，引起網友熱議，笑說「躺著玩，坐著玩，還是美崙田徑場最好玩」，成颱風天的小樂趣。

颱風杜蘇芮來勢洶洶，花蓮縣府考量安全，暫時關閉知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動，不過Line群組「花蓮人的大小事」、臉書「花蓮同鄉會」等社群上，卻出現一群學生冒著大雨在花蓮市美崙田徑場斜坡戲水的影片。

從影片可見，美崙田徑場因地勢較低，斜坡入口不斷湧入路邊的雨水，彷彿「小型滑水道」般，疑似一支球隊約10名學生，不斷自斜坡上方溜下來，接著再爬上去往下滑，不斷換各種姿勢戲水，不過影片最後出現疑似球隊教練的生，看著學生玩得不亦樂乎，大喊「該回去了喔」、「再30秒，該走了還不下來」。

這支長達1分多鐘的影片引起網友熱議，有人說「躺著玩，坐著玩，還是美崙田徑場最好玩」、也有人質疑「旁邊就是廁所還能玩這麼開心」，另有網友回憶小時候下雨天戲水的畫面，懷念純真的童年時光。