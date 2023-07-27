美國於昨天升息1碼，國銀存放款利差可望擴大，台股今天也持續上揚，有助金融業股票投資操作，再加上上半年金融三業大賺3,748億元，年減下降8％，至激勵金融股今天持續攻堅，新光金、開發金同步大漲2％以上，富邦金、兆豐金、安泰銀、三商壽、國泰金、王道銀行、高雄銀、臺企銀、合庫金等都大漲1％以上。
金融類股指數去年底收在1,492.44點，到今天盤中高點1,700.45點，累計上漲13.94％，而同期間，加權指數大漲約22％，電子股大漲31％以上，金融股表現相對落後。
台股加權指數今（27）日至午盤時上漲逾70點，7月來小漲近2％，但近來表現落後的金融股則挺升上漲近4.5％，表現相對搶眼，7月可望拉出中紅棒，寫下連4個月月線收紅，為去年4月來首見。
美國於昨天升息1碼，國銀存放款利差可望擴大，台股今天也持續上揚，有助金融業股票投資操作，再加上上半年金融三業大賺3,748億元，年減下降8％，至激勵金融股今天持續攻堅，新光金、開發金同步大漲2％以上，富邦金、兆豐金、安泰銀、三商壽、國泰金、王道銀行、高雄銀、臺企銀、合庫金等都大漲1％以上。
金融類股指數去年底收在1,492.44點，到今天盤中高點1,700.45點，累計上漲13.94％，而同期間，加權指數大漲約22％，電子股大漲31％以上，金融股表現相對落後。
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