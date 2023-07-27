公路總局第2區養護工程處苗栗工務段，為辦理台61西濱公路北溪橋橋梁頂升工程，預計從7月31下午1點起至下午5點止，及8月1日上午9點起至下午5點止，施工期間雙向封閉，管制車輛通行，呼籲請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。

苗栗工務段指出，屆時將封閉108公里赤土崎路段至112公里白沙屯路段雙向主線道路段，欲往南下用路人車，請在108公里赤土崎路段匝道匯出，續行駛側車道至112路段白沙屯路段匝道再接回主線道；往北上用路人車，請在112公里白沙屯路段匝道匯出，續行駛側車道至108公里赤土崎路段匝道再接回主線道。

段長黃陳全表示，本次封閉改道施工，是為改善台61線111公里處之271橋梁復建工程，以提升用路人車通行安全；另為降低施工管制影響，特別避開每日上班尖峰時段，延後每日9點才開始封閉管制，並將派員於匝道以人員指揮引道方式加強車流疏導，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分臺路況廣播，或查詢公路總局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw/）。