南港分局趁國際重型機車展活動，到展區向民眾進行宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

「國際重型機車展」即日起在北市南港展覽館登場，南港警分局特別與主辦單位中華民國摩托車運動協會合作，由分局長王炳睿親自帶隊到現場，辦理暑期青春專案「青春不迷惘、安全不被害！」預防犯罪宣導活動。

南港分局表示，在暑期青春專案期間，為有效防止青少年受毒品危害、打擊不法幫派勢力入侵校園及嚴防受金錢誘惑而沉迷網路簽賭，甚至淪為詐欺車手，趁著活動到展區實施識詐、反毒、防制兒少性私密影像及交通安全等預防犯罪宣導，加深民眾預防犯罪知能，提醒青少年注意安全不被害，並透過有獎問答方式與現場民眾互動，達到寓教育樂、犯罪宣導最佳效果。

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