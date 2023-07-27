宜特2023年第二季自結合併營收9.73億元，季減0.84％、年增6.81％，創同期新高、歷史第四高，毛利率28.41％、營益率10.65％，分創近6年、近9年同期高。歸屬母公司稅後淨利1.51億元，季增達54.43％、年增達65.39％，改寫歷史次高。每股盈餘2.02元。

合計宜特上半年自結合併營收19.54億元、年增9.44％，創同期新高，毛利率28.45％、營益率10.64％，分創近3年、近7年同期高點。歸屬母公司稅後淨利2.49億元、年增達43.9％，亦創同期新高，每股盈餘3.33元則創同期次高。

宜特董事長暨總經理余維斌表示，公司基本上與一般市場無明顯連動，而大公司普遍會在景氣低迷時加速研發，在景氣復甦時推出新產品搶占復甦商機，宜特上半年接獲的各式驗證訂單應用及類型多元，使公司營運在產業逆風中仍能持續成長。

展望下半年，余維斌認為，部分大公司因布局多元，通路布局強、庫存去化較佳者狀況會陸續好轉，但有些公司則還處於庫存調整。就產品類別觀察，手機、PC與消費電子上半年需求較弱，下半年則各憑本事，但車用與人工智慧（AI）下半年相對較佳。

余維斌指出，AI不只是趨勢，是高速運算（HPC）概念的硬需求，認為相關需求不會是泡沫。宜特在高速高壓等領域布局耕耘甚久、與大公司合作關係深，並取得汽車電子協會（AEC）會員資格，已接獲許多車用、AI應用訂單，接單規模已創高、並接獲更多國際公司訂單。

余維斌透露，宜特第二季獲利表現不錯，預期是全年低點，隨著車用、AI應用新訂單陸續湧入，預期下半年營運可望逐季成長，且第四季動能可望顯著彈升。宜特上半年車用及AI應用營收占比約3成，預期下半年可升至4成，續朝明年達5成目標邁進。

法人指出，AI伺服器驗證金額高、配合子公司營運好轉，可望帶動宜特下半年營運逐季走揚、第四季明顯轉強，帶動今年營收及獲利維持成長、續創新高。明年展望同步樂觀，看好營運可望逐季創高，挑戰全年營收及獲利再創新高，且獲利成長幅度可望優於營收。