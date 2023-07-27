隨著各國持續制定能源轉型相關政策，替代能源的趨勢越來越明確，法人認為，美股當中，目前評價面已經過熱的科技類股，持續上漲的可能性不高，而受益於政策激勵與長期趨勢加持的潔淨能源領域以及替代能源產業，長期投資價值逐漸浮現，有望成為下一個價值投資的標的。

安盛ACT潔淨經濟基金產品經理廖伯修表示，聯準會如市場預期升息一碼，聯準會主席鮑爾保留未來持續升息選項，第二季以來漲幅已高的科技股，因微軟財報不如預期，引發科技股隨之下跌，截至7月26日為止，那斯達克指數近五日跌幅為-1.61%，根據近期多項美國數據顯示，美國經濟活動減速跡象明顯，今年出現衰退的可能性不容忽視，因此，科技股的風險正逐漸升高中。

安盛ACT潔淨經濟基金產品經理廖伯修說，潔淨能源領域以及替代能源產業不但是長期的趨勢，也是各國政策大力支持的產業，大多數主要國家現在都制定了有意義的減碳計畫。歐盟率先推出了「55套案」一籃子計畫，目標是，到2030年將淨排放量減少55%，而中國的目標是在2030年達到碳排放峰值，到2060年實現淨零排放，這對世界上最大的污染國來說是朝著正確方向邁出的重要一步。在美國，《降低通膨法案》是美國歷史上最大的氣候投資，將有助於在未來十年之前大幅降低美國的碳排放。

此外，俄烏戰爭也突顯出能源獨立的必要性，安盛ACT潔淨經濟基金產品經理廖伯修表示，能源安全的考量更增強潔淨經濟領域的投資潛力，在2022年長期資產評價大幅下降之後，潔淨經濟領域的許多創新公司的評價看起來很有吸引力。