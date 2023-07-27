彰化一早沒什麼風雨，吸引不少魚群到彰化躲雨，一早漁民在王功漁港邊隨意撒網，都可撈捕到數十隻魚。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

杜蘇芮颱風來襲，主要衝擊在台灣南部及東南部，中部的彰化一早沒什麼風雨，有網友在Dcard發文，附上雷達迴波圖，全台烏雲籠罩只有彰化空空如也，戲稱彰化無聊到颱風都不來，不過倒是吸引不少魚群到彰化躲雨，一早漁民在王功漁港邊隨意撒網，都可撈捕到數十隻魚。

杜蘇芮颱風襲台，台中以南都被納入陸上颱風警報區域。不過彰化27日到中午前沒有明顯風雨，與南台灣時雨量破千、災情不斷形成強烈對比，當地民眾直呼永遠記得國小有次放颱風假，結果外面無風無雨。

有網友在Dcard上發文「我大彰化做錯了什麼」，並附上雷達迴波圖，從圖上可見整個台灣都被雲系籠罩，只有彰化一片空白。（翻攝Dcard／吳建輝彰化傳真）

有網友在Dcard上發文「我大彰化做錯了什麼」，並附上雷達迴波圖，從圖上可見整個台灣都被雲系籠罩，只有彰化一片空白，讓發文者傻眼，直呼是不是有點誇張？直接缺一塊這樣，吸引大批網友留言。

有趣的是，今天早上彰化無風無雨，吸引不少「魚群」躲進彰化王功漁港的岸邊躲「外地」風浪，讓當地民眾樂歪，不用出海在岸邊就能捕到魚，民眾隨便撒網下去，就能撈捕到數十隻魚，民眾說，這要內行人才知道，開心道今晚要加菜了。