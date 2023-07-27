Corbin Carroll gets stolen base number 30 and becomes the sixth player in MLB history to log 20 HR/30 SB in their rookie season. pic.twitter.com/OORSiihRMu — PHNX Diamondbacks (@PHNX_Dbacks) July 26, 2023

本季響尾蛇長時間站上國聯西區龍頭，台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll）所率領的強悍打線功不可沒，27日主場迎戰紅雀，卡洛爾4次的打擊機會敲3安，今年第7度達成猛打賞（包含1次4安鐵支），還跑出本季第30次盜壘成功，卡洛爾也成為史上第6位至少完成20轟、30盜的大聯盟新秀。

卡洛爾擁有一半台灣血統，他的父親是美國白人，母親是台灣人，4歲時跟著父母移民美國，僅178公分的體格，卻成為大聯盟如日中天的超級新星。卡洛爾首打席從紅雀強投弗拉赫提（Jack Flaherty）手中獲得保送，隨即盜上二壘完成本季第30盜，但後頭的華克（Christian Walker）、坎宗（Dominic Canzone）接連被三振，響尾蛇無緣先馳得點，3局上又是卡洛爾發起攻勢，敲出左外野方向二壘安打，這次華克、坎宗沒有放過機會，分別擊出高飛犧牲打、一壘安打，響尾蛇2比2追平。

響尾蛇王牌蓋倫（Zac Gallen）6.1局失5分，交棒給牛棚後仍無法阻止紅雀攻勢，7、8兩局一共掉了8分。卡洛爾接下來3打席貢獻2安，9上響尾蛇落後7分，艾列克湯瑪斯（Alek Thomas）開轟追回3分，仍以7比11落敗，響尾蛇已經落入國聯西區第3，但外卡的大門尚未關閉，僅落後紅人半場勝差。

據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，響尾蛇補強受制於市場進度緩慢，許多球隊在成為買方還是賣方的問題上舉棋不定，影響了交易談判。響尾蛇先發輪值頭重腳輕，除了一、二號先發蓋倫、凱利（Merrill Kelly）外的投手仍不穩定，預計在季中交易大限前朝著投手方向做補強。