針對桃園檢警偵破國內首起二類電信業者與詐騙集團共謀販售電信門號，昨日NCC以違反《電信法》，裁罰該二類電信業者海峽電信30萬元。民眾黨立委陳琬惠直言，為什麼NCC要等到桃檢通知後，「才」啟動行政檢查，NCC後知後覺，淪打詐豬隊友，竟然有臉說自己是「打詐國家隊」的夥伴，實在可笑！

陳琬惠說，此案其實早在去年10月至今年3月間，便遭桃園檢警陸續破獲詐騙集團機房，並於今年5月底搜索海峽電信，聲押邱姓負責人。荒謬的是，NCC竟然是等到桃檢通知、該位邱姓負責人正式被聲押後，才在今年6月20日發新聞稿表示，會啟動行政檢查，查核其公司用戶資料是否均有落實KYC要求，並於昨日正式裁罰。

陳琬惠質疑，為什麼NCC要等到桃檢通知後，「才」啟動行政檢查，二類電信的監理不是NCC的職責所在嗎？後知後覺到這種地步，也難怪詐騙集團可以如此肆無忌憚！

她說，尤有甚者，有檢察官在媒體上透露，國內多個地檢署偵辦詐騙案的過程，發現多件疑似與二類電信業者掛勾，曾陸續函請NCC處理，但NCC過去一直都以「無法可管」為由擺爛，直至海峽電信案引發輿論譁然後，NCC才改口「有法可管」。

陳琬惠痛批，淪為扯後腿豬隊友的NCC，竟然還有臉說自己是「打詐國家隊」的夥伴，實在可笑！