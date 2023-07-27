作品曾獲英國V＆A博物館插畫獎學生首獎，美國3X3插畫獎入圍，亦曾獲文化部補助前往西班牙的版畫工作室駐村創作。藝術家陳姝里長期以拼貼、版畫和繪本文學敘事，近日在台個展《無所謂的創造》探詢新的創作媒材，以陶塑作品呈現平面餘料立體化的可能。

從事插畫與設計工作十多年，陳姝里很少運用電腦繪圖立即形成圖案，而是多以剪貼、版畫、手繪等技法，創造出富有手感與溫度的圖像，在這個時代日益罕見的「厚工」既讓平面作品充滿層次，也讓她所創作出來的線條、形狀、色塊，都能獨立於故事序外而被欣賞。

此次《無所謂的創造》個展，陳姝里把過去的插畫、設計案製作過程中所捨棄的餘料，展開「refind」的挑戰，也以全新的視角來看待所謂的多餘，儘管她說：「捨獲這些寶物後的創作，是無所謂的創造」但以餘料為介面，對自己的創作、生活所進行的表達，實則是她的一次格鬥。

平面餘料觸發了陳姝里思考立體化的可能，因此學習陶藝而將餘料化成陶塑《Playground》；版畫的線條排列也讓她試圖挖究立體製版的可能，甚至在版畫過程中必要卻只是附屬品的「墊紙」也被她重新運用。對她而言，每個碎片都是時光與當下自己相遇的，獨一無二的瞬間。

作品《迷路》也另有深意，陳姝里在前往西班牙駐村前，曾先在摩洛哥進行田野調查，她問住在沙漠裡的柏柏爾人若迷路了怎麼辦，對方回答：「跟著小沙丘走」，但若是晚上呢？對方又答：「那就先睡一覺，等天亮就知道怎麼走了」對陳姝里而言，所有的餘料也有如沙丘一般，透過鍛造便成為如精神方位的存在。