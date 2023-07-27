台南市立委第2選區選戰交火先搶政績，無黨籍陳昆和日前以「溪北0元」圖卡，痛批現任民進黨立委郭國文任內未爭取溪北建設經費，遭對方回控引用不實，陳昆和27日公布資料來自台南市工務局，回擊對方否認是間接打臉台南市政府捏造不實數據。郭國文發言人蔡麗青回應「謊言被拆穿還死不認錯」。

陳昆和日前發放攻擊文宣，指對手郭國文「溪北重大交通建設0元」、「山區重大交通建設0元」，遭郭陣營回擊引用不實，陳昆和27日公布引用的數據來自台南市工務局，回擊郭國文競選團隊若否認，等於間接指控民進黨執政的台南市政府，如同打臉自己人。

陳昆和強調，取得的資料統計至2022年上半年，對方雖以左鎮「民生橋」剛投入1.35億元改建，但這是去年下半年才通過，不列入上半年建設預算，顯然是為了選舉臨時抱佛腳。

陳昆和團隊指出，左鎮4座橋梁的改建預算是前立委周陳秀霞任內爭取，台南市議員周奕齊就任後督促市府編列工程預算，周奕齊玉井服務處主任呂明德批評郭國文是趁機想「割稻仔尾」。

陳昆和競選總部批評，從「台南市工務局」的建設資料就可見郭國文在溪北5年問政成績單繳了白卷，直到去年下半年為了連任才急就章。

蔡麗青指出，山區的3座聯外橋梁都是郭國文任內向水利署爭取經費，才會在近年通過中央補助的預算。台南市工務局已表明並未提供陳昆和的造假圖卡資料，請陳昆和認清謊言已經被拆穿，不要持續造謠、死不認錯。