立法院臨時會將結束，國民黨團近日也確定下會期選舉會期黨團三長人選，除選任黨團總召曾銘宗續任外，慣例選舉會期由黨主席朱立倫指定的黨團書記長，也確定由現任書記長謝衣鳳留任，黨團首席副書記長則由前書記長李德維回鍋。不過謝衣鳳在2024將競選連任彰化三選區立委，並對上前北農總經理吳音寧，身兼多職恐分身乏術，對此謝表示，相信會繼續維持高效率，不管是法案審查以及政策監督，不會讓台灣民眾失望。

據了解，國民黨黨團新三長將於8月1日交接上任。由於選舉會期，黨團幹部由朱立倫指派，因此是否能成為輔選之力也是朱考量關鍵，而去年下半會期謝衣鳳接任黨團首席副書記長時，當時黨團書記長就是李德維，黨團總召也是曾銘宗，如今謝、李易位，但仍是曾謝李鐵三角繼續扛黨團選舉會期朝野攻防重責。

謝衣鳳表示，2024大選不是只有總統選舉，還有立委選舉，她身為彰化第三選區立委參選人，擔任書記長要結合黨籍各選區立委參選人，共同發揮在立法院強力監督國家政策、預算與審理法案。

謝說，他也了解，擔任黨團書記長工作，會比一般單純選務更繁重，但她長期以來與黨團幹部以及黨團助理合作相當有默契，對於議事流程以及所有法案審理過程也非常熟稔，相信會繼續維持這樣的高效率，不管是法案審查以及政策監督，不會讓台灣民眾失望。

李德維則說，去年下半年會期適逢九合一選戰，也是曾、李、謝，當時國民黨團在政策監督以及揭弊上都有不錯表現，而下個會期就是選舉會期，民眾會非常在意在野黨的監督能力，包含揭弊打貪，就他所知，國民黨團在各個委員會都已儲備彈藥，將在下個會期用力監督民進黨，黨團也會盡最大努力來協助總統候選人跟立委候選人。